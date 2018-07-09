Tras las rejas por lesionar con arma blanca a su compañero de parranda

Como responsable de lesionar de cinco puñaladas a su compañero de parranda, elementos de Seguridad Pública realizaron el arresto de un sujeto apodado “La Urraca” mientras el lesionado fue trasladado de emergencia al Hospital General.

La persona que se encuentra grave en el hospital con cinco heridas, todas ellas a la altura del abdomen, responde al nombre de Marco Antonio Pinales Rodríguez de 31 años de edad, quien tiene su domicilio en la calle Sonora 354 de la colonia Atilano Barrera, como responsable está identificado Ismael Hernández Arellano conocido como “La Urraca”.

Los elementos de la Policía municipal de inmediato realizaron la detención de este sujeto, según el agente investigador del Ministerio Público del primer turno, Carlos Andrés Muñoz Licea.