Tras las rejas sujeto que roba botellas de licor en tienda de conveniencia

Al encontrase en recorrido de rutina, elementos de Seguridad Pública detuvieron en la colonia Atilano Barrera a un joven de 17 años por robo a una tienda de convivencia.

Los municipales realizaban un recorrido de vigilancia en este sector durante los primeros minutos de ayer, cuando un empleado de una sucursal de esta cadena de negocios solicitó detener a este adolescente quien intentaba darse a la fuga después de cometer un robo, inmediatamente los elementos iniciaron una persecución dándole alcance metros adelante.

Así mismo se recuperaron 3 botellas de vino, dos de ellas de la marca Passport y una más de la marca Black and White.

El responsable se identificó como Luis Ángel Chaires Juárez de 17 años de edad con domicilio en el callejón Espuela #112 de la colonia 10 de Mayo.

Su arresto se logró en el cruce de la calle Durango y calle Puebla de la misma colonia.

El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público especializado en Justicia para Adolescentes, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.