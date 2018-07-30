Un éxito la Carrera 5K de MACA

Cd. Acuña, Coah.-Como un éxito rotundo se consideró el resultado de la partición de decenas de acuñenses, hombres y mujeres en la primera carrera 5K que realizó el Comité del Museo de Arte Contemporáneo de Acuña (MACA), que se efectuó este domingo en el trazo del libramiento Jesús María Ramón.

“Para ser domingo, que para muchas familias es de descanso, podemos considerar que fue un éxito”, dijo la vocera y coordinadora del evento, Solange Rodríguez Patiño.

Hubo un entusiasmo evidente de los participantes, así como de los diferentes patrocinadores que contribuyeron para que se llevara a cabo el evento, incluso vino gente de otras regiones del país y del extranjero que creen en este proyecto.

El proyecto del Museo de Arte Contemporáneo de Acuña sigue llamando la atención porque es un espacio que pondrá a la ciudad en otra esfera y en el plano de la comunidad internacional, por la forma en que se está realizando.

De los participantes inscritos se premió a los triunfadores que acudieron; unos para trotar, realizar el recorrido con mascotas, en bicicleta o al lado de sus familias.

Entre los triunfadores se encuentran Femenil Ciclismo, el primer lugar lo obtuvo Francisca María Martínez, el segundo Josefina Montoya y el tercero Josefina Ortiz.

En la rama Varonil Ciclismo, primer lugar César Mauricio Flores, segundo Gilberto Sánchez y tercero Fabián González Báez.

En la categoría de Hombres Pedestre, primer lugar lo obtuvo Uriel Pérez, el segundo Marco Trujillo, el tercero lo obtuvo Mario Gutiérrez, y en la categoría Mujeres Pedestre, el primero fue para Yamilet Rodríguez, el segundo para Claudia Cano y el tercero para Cecilia Quintero.

Solange Rodríguez Patiño mencionó que los eventos son sin fines de lucro, fue exclusivamente para recaudar fondos donados de manera voluntaria ara el proyecto MACA, además se estarán apoyando otras actividades como es la protección a mascotas en calidad de abandono.

Éxito en la primera carrera 5K que se efectuó a beneficio del proyecto MACA.

Solange Rodríguez Patiño, organizadora de la carrera 5K MACA.