Unen esfuerzos para atender a jóvenes

Con el fin de atender la problemática que afecta a los jóvenes en conflicto con la ley y en torno de los estudiantes, el DIF municipal estableció alianzas de colaboración con el sector educativo, con el apoyo de la casa de rescate Cristo Vive; además lanzará convocatorias de concursos de oratoria de temas como el sexting, alcoholismo, adicciones, explotación laboral infantil y otros.

Pablo Enrique González Roa, director de la Procuraduría para Niñas, Niños y la Familia, informó que se reunió con el profesor Enrique Campos Ontiveros, supervisor de educación, y con directores de escuelas secundarias, estatales y federales, de Acuña, con la intención de establecer un calendario, para desarrollar los diferentes programas.

Los temas se desarrollarán durante lo que resta del mes de octubre, y en el caso de la aportación que hará la Casa de Rescate Cristo Vive, que pondrá en escena la obra “La vida del adicto”, que llegará a los estudiantes de secundaria, pues se acudirá a cada centro educativo.

González Roa, informó que, como parte del programa, se tiene contemplado que los jóvenes participen en jornadas de concursos de oratoria con los temas mencionados, además se hará una exposición acerca de las adicciones y el alcoholismo, así como la influencia que tienen las redes de internet en los jóvenes.

Resaltó que se hará énfasis en programas de prevención, como embarazos en adolescentes, tema que sigue preocupando a las diferentes instancias de salud ya que las estadísticas refieren un incremento constante.

También se impartirá conferencias a padres de familia, acerca de las consecuencias jurídicas por los actos que realizan los adolescentes menores de edad, donde se dará a conocer acerca de la legislación especializada para sancionarlos, porque erróneamente siguen pensando, que, por no tener la mayoría de edad, no pueden ser castigados, y es necesario que sepan que pueden incluso ser privados de su libertad, apuntó el funcionario.