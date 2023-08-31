Contactanos

Va por adultos; Convoca INEA a concluir estudios

La institución de educación para adultos busca a personas que deseen terminar primaria, secundaria.

Angel Garcia
Por Angel Garcia - 31 agosto, 2023 - 12:10 p.m.
Va por adultos; Convoca INEA a concluir estudios
Buscan a más adultos mayores para que culminen estudios.

CIUDAD ACUÑA, COAH. - Dentro del marco del aniversario que cumplió el INEA, inició una brigada de búsqueda de adultos que quieran culminar con sus estudios o iniciarlos.

La coordinadora del Instituto Nacional para la Educación de Adultos (INEA), Jenny Cabrera Solís, señaló que estarán visitando los domicilios de la ciudadanía en Acuña al igual que en Jiménez.

Dentro de los beneficios es la utilización de la tecnología, en donde por medios del uso de los celulares se pueden sacar datos esenciales y tomarle foto a los documentos que se requieren para estudiar.

“Estamos muy emocionados porque este aniversario de 41 años, en donde se tiene un servicio que hemos brindado para llevar estudios a la ciudadanía, el cual es importante para nosotros alcanzar a más personas”, agregó.

