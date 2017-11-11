Van 14 a operación de catarata

Ciudad Acuña, Coah.- De los 24 aspirantes a operarse de catarata en la ciudad de Montemorelos, solo 14 fueron aceptados y viajarán el lunes 4 de diciembre a las 9 de la noche.

La encargada de DIF Acuña de llevarlos, María Guadalupe Bridat Ruiz, así lo indicó y mencionó que ellos pagaran solo 5 mil pesos por esta cirugía con la inclusión del lente intraocular.

Dijo que el municipio pagará el camión para llevarlos por lo que no desembolsarán por este concepto.

Mencionó que en este caso deberán acudir con un acompañante, ya que se quedarán un día más en un albergue que les rentaran por la que pagarán 200 pesos más y se le brindará una cena al paciente.

Dijo que de los 24 que en días pasados acudieron a valorarse para ver si eran factibles para la cirugía, solo 14 lo fueron y serán los que operen en la Clínica La Carlota de Montemorelos

“De los 24 pacientes que llevamos 14 van a ser operados, nos vamos el día lunes 4 de diciembre por la noche porque las operaciones empiezan el día 5 muy temprano a las 6 de la mañana, deberán ir en ayunas, algunos ya se hicieron exámenes y tienen que ir con acompañante por lo que irán 28 personas”, dijo.

Mencionó que como ya adelantaron 500 pesos para el lente intraocular solo deberán cubrir 4 mil 500 pesos más por la cirugía más lo de la estancia en el albergue y los alimentos que consuman ellos y los acompañantes.