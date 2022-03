Van a la baja casos covid

CIUDAD ACUÑA, COAH. - La directora de Salud Municipal, María de Jesús Vargas Castillo indicó que la disminución en los casos de contagio por COVID-19 en la localidad, van directamente ligados a la buena respuesta ciudadana a recibir las vacunas.

Celebró que actualmente no hay ningún caso de gravedad, ni personas internadas en hospitales por este motivo, explicando que existen tan sólo 33 casos activos y solo 2 nuevos.

"Actualmente podemos estar un tanto tranquilos tenemos reportados nada más 2 casos en la Jurisdicción, no tenemos en los hospitales locales a nadie internado ni grave, afortunadamente", comentó.

Puntualizó que es importante seguir con la sana distancia en todos los lugares y así mismo no olvidarse de los cubrebocas, ya que aún no finaliza este tema y hasta no ser así no se deben bajar las medidas.