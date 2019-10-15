Verificará SS tortillerías

Los negocios donde se elaboran tortillas de harina y maíz, panaderías y cafeterías, serán verificados para conocer las condiciones físicas e higiénicas, como parte de las acciones de prevención de enfermedades, ya que son establecimientos de mayor demanda, durante la época de frío.

Se revisará lo correspondiente a los permisos de funcionamiento, tarjetones de salud del personal, la Secretaría de Salud, informó Heriberto Aguilar, coordinador de la unidad de Regulación Sanitaria.

Informó que la instrucción del jefe de la Jurisdicción Sanitaria 002, Guillermo Herrera Téllez, es en el sentido, de vigilar que se cumplan las normas de salud, ya que durante le época de frío, se incrementa la actividad en ese tipo de establecimientos y debe vigilarse que no se viole la Ley de Salud Estatal

De acuerdo al censo del sector salud, en Acuña hay 35 establecimientos que elaboran tortillas y 20 panaderías, las que aumentan su producción de alimentos de la temporada, por lo que deben mantener las condiciones de salud necesaria y evitar afectación a la salud de los consumidores.

“El personal de este tipo de negocios, debe de contar con reglas de uso de mandil, cubre boca y cubre pelo”, son las principales medidas que se deben aplicar por los propietarios de los establecimientos comerciales.

Heriberto Aguilar, comentó que la realidad es que la ciudad ha crecido y en las colonias alejadas se han detectado infinidad de comerciantes de los giros mencionados. “Incluso se ha encontrado que hay algunos que no están dados de alta ante la Secretaría de Salud”, y en ese caso se habrá de aplicar sanciones.

Sin embargo, se hace el llamado para que quienes estén irregulares, acudan y hagan los trámites necesarios ante la Secretaría de Salud, ya que todos deben de cumplir con las reglas de salud, apuntó.