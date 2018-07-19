Viejito golpea a su esposa de 75 años

Por el delito de agresión familiar en contra de su pareja de 75 años de edad, elementos de la Policía Investigadora adscritos al Centro de Empoderamiento para la Mujer buscan a una persona de 80 años de edad, para saber las causas de la agresión.

La persona que está siendo buscada responde al nombre de César Hernández Arellano de 80 años de edad, quien tiene su domicilio en la calle Águilas Aztecas 1242 de la colonia Aeropuerto.

Su víctima, quien lo denunció formalmente, es su pareja Martha Nery Sánchez de 75 años de edad, con el mismo domicilio, los hechos ocurrieron ayer alrededor de las 11 de la mañana cuando ambos se encontraban en su vivienda y comenzaron a discutir.

Sin importar la edad de ambos, César comenzó a golpear a Marta, al ver lo que había hecho, se dio a la huida, mientras que la lesionada solicitaba el apoyo de los socorristas de la Cruz Roja para que la trasladaran al Centro de Salud.