Vientos derriban árboles en planteles escolares

Las fuertes rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora que trajo el frente frío 7, provocó que más de 10 árboles y ramas cayeran en diversas escuelas, por lo que fue necesario cerrar las áreas de riesgo al tránsito de los alumnos.

Vientos que la noche del jueves iniciaron y que se mantenían este viernes, aunque de acuerdo al reporte meteorológico este sábado se reducirán.

Eloy Rivera director de Ecología Municipal y Javier Félix de Protección Civil dijeron que su personal trabaja para reducir los riesgos y evitar alguna lesión entre los alumnos de las escuelas o ciudadanía donde hubo ramas o árboles derribados por el viento.

En el caso de Protección Civil, se dijo que habían recibido reporte de 4 árboles caídos y ramas, así como afectaciones en el alumbrado público.

Matías Eloy Rivera Álvarez mencionó que tenían 8 reportes entre los que se encontraban escuelas afectadas y se trabajaba desde la mañana para evitar riesgos entre el alumnado.

Mencionó, que en las escuelas Secundaria 2, primaria 5 de Mayo, Independencia y dos en casas, aunque no hubo lesionados, ni tampoco daños a las edificaciones.

Para este sábado las condiciones de viento mejorarán y se elevará de nuevo la temperatura hasta los 25 grados centígrados sobre cero la máxima, con mínima de 14 y el domingo el pronóstico para Acuña es de 27 grados máxima con 15 de mínima y cielo parcialmente nublado.

Si bien es cierto que las rachas de viento fueron importantes, no se comparan con los 300 kilómetros por hora del tornado que pegara hace años aquí con hasta 350 kilómetros, aunque se dijo en algunos medios que hubo condiciones de tornado.