Vigilará Profeco que no haya abuso

Ciudad Acuña, Coah. -Como cada año en esta época la Procuraduría Federal del Consumidor vigilará que no haya abusos en los precios de útiles escolares y uniformes para el nuevo ciclo escolar.

Fernando Berain titular de Profeco en Acuña mencionó que el mes próximo habrá vigilancia en esta región para evitar abusos en estos giros.

Mencionó que una vez concluido el proceso federal y local la oficina local de Profeco se reactivará y esperan que de hecho debido a ello se incremente el número de denuncias y quejas.

Se mantienen las quejas en contra de los prestadores de servicios corra los comercios.

El próximo mes inicia el ciclo escolar por lo que hizo un llamado a los giros comerciales no avisar de los precios de estos artículos.

Se espera que haya descuentos por la temporada que se avecina y que estos descuentos que se anuncien sean reales.

Se recomienda a los padres de familia a que comparen precios y que adquieran donde tengan mejores precios.

La unidad de verificación de Saltillo hará visitas sorpresas a los establecimientos dedicados aquí a estos giros, aseguró.