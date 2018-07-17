Vigilará Transporte Urbano que taxistas no violen tarifas

Cd. Acuña, Coah.-Durante el periodo vacacional que se registra en Acuña, por espacio de las siguientes dos semanas se mantendrá vigente la vigilancia especial para evitar que los taxistas cometan abusos en contra de los usuarios.

Así lo dio a conocer el director de Transporte Urbano municipal, Cuauhtémoc Carrera Bracho, quien exhortó al público a dar parte a esta dependencia de cualquier aumento en la tarifa, con el fin de detectar a quien lo haga y sancionarlo.

Carrera Bracho comentó que también se atenderán las quejas que se presenten contra los prestadores del servicio de transporte de taxi, cuando no proporcionen el servicio a los usuarios, por lo que se aplicarán sanciones.

Estará disponible personal de guardia durante las 24 horas del día, para lo cual se habilitó la línea del teléfono 877-793-3929 para cualquier queja.

Manifestó que el calendario de vacaciones de la Presidencia municipal establece dos semanas, sin embargo, esta dependencia trabajará de forma normal con personal que estará en vigilancia constante incluyendo sábados y domingos, con el fin de que se garantice que los taxistas presten el servicio adecuado y mantengan las tarifas vigentes.

“Hemos visto que en vacaciones disminuye el número de usuarios, razón por la que algunos taxistas aprovechan para cobrar de más”, agregó el director.

Expresó que, desde principios del 2018 al mes de junio pasado, no se habían registrado quejas por mal servicio, sin embargo, en lo que va del mes de julio se denunció la negación del servicio que afectó a veinte usuarios porque querían cobrar por arriba de las tarifas.

Cuauhtémoc Carrera Bracho, director de Transporte Urbano municipal.