Vigilaran autoridades que empresas paguen aguinaldos

Cd. Acuña, Coah.- A partir del uno de diciembre la Procuraduría de la Defensa del Trabajo mantendrá vigilancia especial, para que los patrones cumplan con la prestación del aguinaldo, conforme lo que establece la ley, informó la titular de la dependencia en Acuña Cristian Dennise Lozano.

La fecha límite para que se cubra el aguinaldo es el 20 de diciembre, así lo contempla el la ley Federal del Trabajo y en caso de que los trabajadores no reciban de sus patrones esta percepción, tienen hasta un año para presentar una denuncia.

Dijo que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo está facultada para realizar un procedimiento legal en contra de los patrones incumplidos.

La procuradora Dennisse Lozano citó que hay personas que ya están acudiendo a la oficina de esta dependencia para solicitar información respecto a lo que les corresponderá de aguinaldo; tienen derecho a la prestación del mínimo legal establecido en la ley, que equivale a quince días de salario, a quienes hayan cumplido doce meses laborando.

“Quienes tengan menos de doce meses trabajando, solo les corresponderá lo proporcional, pero quien no esté conforme o desconozca este dato, puede solicitar información al personal de esta dependencia”, agregó.

Dijo que en caso de que algún patrón haga caso omiso a la solicitud del pago de esta prestación, la dependencia a su cargo tiene facultades para requerirlo a través de un citatorio y exigirle el pago, y en caso contrario se puede proceder con una demanda, pero debe agotarse un acuerdo entre el empleado y su patrón.

De acuerdo a la titular de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo Cristian Dennise Lozano, en Acuña algunos patrones no cumplen con esta prestación en apego a la ley, “pagan lo que ellos consideran, pero si no se procede por el afectado no se puede hacer nada contra el empleador”.

Informó que con el fin de que los empleadores hagan lo correcto y paguen, se estará enviando a inspectores del trabajo, quienes acuden de forma directa al centro del trabajo donde verifican que se esté cumpliendo con lo que establece la ley.

Cristian Denisse Lozano, procuradora de la defensa del trabajo en Acuña.