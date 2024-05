Vinculan apoyos en albergues para mejorar condiciones

CIUDAD ACUÑA, COAH. - Con el objetivo de fortalecer apoyos y mejorar las condiciones de vida en albergues y casas hogar, diversas asociaciones civiles continúan trabajando arduamente.

Brenda Cecilia Martínez Reyes, representante de organismos no gubernamentales, informó sobre la reciente visita de las asociaciones de Oklahoma, Bridge Builders Across the Border y The Young Living Stones, con quienes han colaborado por más de siete años.

Durante su visita, recorrieron el albergue Legado de Corazón (Centauro) y la Casa Hogar Visión de Amor, donde ofrecieron alimentos y realizaron diversas actividades con los residentes.

"Detectamos varias necesidades y carencias en estos lugares, y estamos comprometidos a trabajar en ellas para brindarles el apoyo necesario en todo momento", subrayó Martínez Reyes.