Visita Acuña Bob Decker, director de Paper Houses

Cd. Acuña, Coah. -Bob Decker, director general de la asociación estadounidense Paper Houses Across The Border, encabezó recorridos por diferentes sectores de las diferentes colonias de Acuña, donde se detectaron a familias en condición vulnerable, a las que se les ofreció apoyo en coordinación con otras organizaciones.

Brenda Cecilia Martínez Reyes, representante en Acuña de este organismo, informó que se concluyó el fin de semana con diferentes actividades de beneficio a la población.

La vocera del organismo y colaboradora de la asociación Adonai, de Forth Worth, Texas, comentó que desde el miércoles pasado se efectuaron una serie de recorridos, donde Bob Decker decidió encabezar la visita a hogares de familias de acuñenses donde se identificaron varias necesidades, canalizándoles apoyo.

“Se visitó a niños con algunos problemas de salud para darle seguimiento a sus casos, agendarles citas con especialistas que necesitan para lograr mejorar su condición de salud”, agregó.

Martínez Reyes informó que cada vez son más las asociaciones que desean venir a esta ciudad a ofrecer ayuda a las familias que requieren, como ejemplo el hecho de que el pasado jueves se entrevistaron con la asociación Global, con la que se pondrá en marcha un programa pionero enlazándolas con ciudades de México, donde podrán ayudar aportaciones de beneficio para la gente.

El viernes también vinieron integrantes de la asociación Adonai, de Estados Unidos, que trajeron ayuda a familias, posteriormente los días sábado y domingo se dedicaron a realizar recorridos por colonias de Acuña.

Dijo que de la misma forma se han sumado ciudadanos acuñenses, con el fin de hacer más fuerte el apoyo para atender a las familias necesitadas.

Realizan recorridos por colonias, representantes de fundaciones de ayuda.