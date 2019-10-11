Visita obra en construcción de tanque elevado

Cuatro constructoras se presentaron para la visita de obra de lo que será el tanque elevado de Altos de Santa Teresa.

Licitan de COPLADEM tanque almacenamiento en el que hay una cantidad cercana a los 8 millones de pesos en inversión, aunque no está definida, ya que al existir licitación no se puede determinar el monto y serán las empresas las que pujen con calidad y proyecto, así como precio.

Con el respaldo de SIMAS y de la dirección se realizan varias obras dentro del programa del Consejo de Planeación para el desarrollo municipal, se efectúan y que permiten avanzar en la infraestructura que falta en el municipio.

Es de señalar que era ya urgente a la construcción de este tanque elevado ene se sector donde hay cerca de 3 mil viviendas más y era la demanda de agua ya una prioridad para cumplir con el abasto de esta área.

Dijo que las constructoras que se presentaron para la visita a la obra fueron 4 algunas locales y otras foráneas.

Que en una semana más podría quedar lista la licitación y definirse cuál es la ganadora de esta para que inicie los trabajos de la construcción de este tanque de almacenamiento de agua de este sector que está en pleno crecimiento y que necesita para su abasto más tanques de almacenamiento.

Aunque no se precisaron los detalles de la construcción ni la capacidad los constructores ya poseen esta información que es básica para pujar por la asignación.