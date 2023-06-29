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Coahuila

Vuelve vacunación; acuden a plaza Santa Teresa

Personas asistieron con sus mascotas a aplicarles la vacuna contra la rabia.

Angel Garcia
Por Angel Garcia - 29 junio, 2023 - 12:44 p.m.
Vuelve vacunación; acuden a plaza Santa Teresa
Seguirán acudiendo a las colonias para llevar la campaña.

Ciudad Acuña, Coah.- Vuelve la vacunación antirrábica en el municipio por parte del estado, en la cual seguirán atendiendo el problema en caninos y felinos.

El representante del gobernador Marcos Villarreal Suday indicó que es un trabajo en donde buscan principalmente evitar que se den complicaciones por el tema de la rabia.

Implementan la aplicación de un líquido para garrapata y pulgas, por la temporada de altas temperaturas, para controlar este problema.

“En esta ocasión tocó en la colonia Santa Teresa, pero estaremos incrementando a una colonia cada 15 días en donde también pueden solicitar la acudir a alguna con este problema” mencionó Villarreal Suday.

  • Vuelve vacunación; acuden a plaza Santa Teresa

    Personas acudieron con sus mascotas a aplicarles la vacuna de la rabia.

  • Vuelve vacunación; acuden a plaza Santa Teresa

    Seguirán acudiendo a las colonias para llevar la campaña.

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