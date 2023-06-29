Vuelve vacunación; acuden a plaza Santa Teresa

Ciudad Acuña, Coah.- Vuelve la vacunación antirrábica en el municipio por parte del estado, en la cual seguirán atendiendo el problema en caninos y felinos.

El representante del gobernador Marcos Villarreal Suday indicó que es un trabajo en donde buscan principalmente evitar que se den complicaciones por el tema de la rabia.

Implementan la aplicación de un líquido para garrapata y pulgas, por la temporada de altas temperaturas, para controlar este problema.

“En esta ocasión tocó en la colonia Santa Teresa, pero estaremos incrementando a una colonia cada 15 días en donde también pueden solicitar la acudir a alguna con este problema” mencionó Villarreal Suday.