Ya hay 30 solicitantes más para ingreso a la UTCA

Ciudad Acuña, Coah. - Aunque ya son 30 los solicitantes para el segundo examen de admisión de la Universidad Tecnológica de Acuña, UTCA, aún hay 70 vacantes.

Luis Manuel Navarro Galindo, rector de la UTCA, así lo confirmó y reiteró que será el día 4 de agosto el segundo examen de admisión.

La UTCA pese a ofrecer opciones diferentes y una educación bilingüe, así como internacionalización de la validez de los títulos en Estados Unidos y Canadá no ha podido consolidar su matrícula, debido precisamente a que es requisito poder dominar el idioma inglés, ya que desde los primeros cuatrimestres se llevan materias en este idioma no solo como una enseñanza del idioma sino con clases totalmente en idioma inglés.

La institución está poniendo de manifiesto, lo difícil que es para los alumnos de nivel medio superior adquirir los conocimientos del idioma en mención y que la deficiencia es muy alta aquí sobre este.

Hasta hoy de la primera generación queda poco menos de la mitad de alumnos que se registraron de 180 quedan apenas cerca de 80.

El problema central, es que no pueden con el idioma inglés, el cual será utilizado a mediados de la carrera en su totalidad de las materias sin que se den clases en español.

Se espera que el nuevo edificio en construcción de la UTCA que se construye en áreas de la colonia Jabalí Zorra

Por el momento sigue abierto el registro de aspirantes que deseen ingresar a la UTCA en las carreras de Mecatrónica, logística y automotriz, todas ingenierías.

Además de bilingüe, internacional y sustentable la UTCA se suma a educación dual con lo que algunos alumnos concluirán su carrera en alguna empresa local.