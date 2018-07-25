Ya no hay más probabilidades en esta semana dice Protección Civil

Ciudad Acuña, Coah. -Tan solo fue una nube que se descargó sobre la mancha urbana de la ciudad, pero ya no hay más probabilidades de que siga la lluvia.

Leonardo Carrera, subdirector de Protección Civil, así lo manifestó y dijo que las altas temperaturas seguirán vigentes en la región, aunque hoy refrescó con esta casi hora de ligera lluvia.

Apenas si fueron unos cuantos milímetros lo que se precipitó en la zona urbana de este municipio en casi una hora que duró.

Desde ayer una perturbación atmosférica causaba seguimiento en los radares y se pronosticó la probabilidad de lluvia en la zona, sin embargo, este no cayó.

Fue hasta este día cerca de las 9.30 de la mañana cuando repentinamente se inició la lluvia que duró alrededor de una hora.

Aunque se presentó en toda la mancha urbana, no fue una lluvia muy copiosa.

Apenas si algunos milímetros fueron recabados de esta en las estaciones hidrométricas de la localidad que tanto la CNA como Protección Civil tienen para medir precisamente la precipitación pluvial.

Lluvia que era esperada con ansiedad por la comunidad ante la ola de calor desatada y que de hecho por la mañana refrescó, pero luego con la evaporación convirtió la ciudad en un sauna.

El subdirector de Protección Civil reiteró que ya no hay probabilidades de lluvia para esta semana y que las temperaturas volverán al alza para este jueves, viernes, sábado y domingo.