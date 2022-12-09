Afectaría al comercio atraso de aguinaldos

Luego de que Altos Hornos de México pospusiera la entrega de aguinaldo para la base trabajadora, Cesar Chávez; presidente de la Cámara Nacional de Comercio, señaló que es necesario que la entrega se haga antes del día 15 de diciembre.

Esperan que no se vea afectada la derrama económica tan esperada por los comerciantes, que los problemas terminen, es algo muy difícil para quienes trabajan ahí, porque todo mundo hizo planes, los trabajadores a contaban con ese dinero, son fechas en las que hay festejos compromisos y empieza un caos.

“Esperamos que se resuelva porque sí afectaría a las personas que trabajan ahí, a todos los que tenemos un comercio o negocio porque se para el movimiento”, comentó el presidente.

Si la acerera sigue en esta situación si no se inyecta inversión el panorama para la región se ve muy difícil, el presiente comentó que desde hace muchos años padece estas cuestiones, malas rachas, que si se debe a proveedores, que si bajó el acero pero la región se está conformando, se debe pensar en otro tipo de empresas.

Dijo que en este año el Gobierno del Estado anunció la empresa Automotriz Aptiv, después en Castaños llegó otra empresa, en Frontera se amplió Metelmex, se empieza a diversificar para no depender solamente de AHMSA.

Otros ramos dela industria se instalarán en la 5region, eso es lo que va a generar la estabilidad en la región para no depender al 100% de Altos Hornos de México.