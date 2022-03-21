Exhortan a jóvenes aplicarse refuerzo

FRONTERA., COAH.-Resaltando la importancia que tiene la vacunación contra el covid-19 en la población en general, pero sobre todo en los jóvenes de 18 a 29 años, la regidora de salud Ana María Banda llamo a la gente perteneciente a ese rango de edad a preparase para la aplicación del refuerzo de la vacuna que se llevará a cabo en el municipio el próximo viernes 25 de marzo.

“Les estamos haciendo la invitación con una semana de anticipación para que tengan la oportunidad de registrarse en la página www.mivacuna.gob y de esa manera obtengan el expediente y el comprobante de la vacunación para que esa forma puedan recibir su tercer dosis de manera oportuna”.

Explicó que es importante cubrir el mencionado rango de edad ya que es donde se encuentra la mayor cantidad de población laboralmente activa así como los estudiantes de nivel preparatorio y universidad que ya están cursando sus clases presenciales al 100 por ciento.

La Regidora de Salud dio a conocer que se aplicará la vacuna Astra Zeneca los días 25, 28 y 28 en las instalaciones del gimnasio municipal Rodolfo Luna Torres, siendo un total de 2 mil 100 dosis las que estarán disponibles diariamente durante las tres fechas mencionadas.

Así mismo dijo que quienes sean rezagados de tercera dosis también pueden acudir a vacunarse, ya que el objetivo es contar con la mayor cantidad de ciudadanos con el repuesto de vacuna aplicado y de esa manera reducir aún más los índices de contagio y permitiendo que el semáforo verde siga presente en el estado.

Para acudir a la vacunación las personas deben de llevar impreso el expediente así como una copina de la credencial de elector vigente y la CURP.