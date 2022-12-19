Llevan posadas a zonas rurales

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- Continuando las visitas a comunidades rurales, el departamento de Desarrollo Rural, encabezado por el regidor Catarino Rodríguez Godina y dirigido por Luis Enrique Rodríguez Macías, programaron posaditas comunitarias en más ejidos.

Familias de los ejidos Estanque de Palomas, Madero, La Victoria y El Oso, agradecieron a los funcionarios municipales por la visita y llevar bolos, así como un bonito presente a niñas y niños de las mencionadas comunidades.

"Es un gusto cumplir la encomienda del alcalde Beto Villarreal quien nos ha programado estas visitas a ejidos esperando hacer pasar un rato agradable a niñas y niños en las posaditas comunitarias con motivo de la víspera navideña", mencionó el regidor Catarino Rodríguez.

De esta manera se han cubierto la mayoría de los ejidos de Cuatro Ciénegas donde llevan dulces y regalos, sin embargo seguirán estando cercanos a la gente de las distintas comunidades rurales.