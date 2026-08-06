Violencia familiar y de pareja: 38 casos atendidos en Frontera

La Instancia Municipal de la Mujer de Frontera atendió 38 casos de violencia contra las mujeres durante julio, informó su directora, Valeria González, quien precisó que la mayoría correspondió a violencia familiar y de pareja.

La funcionaria detalló que las atenciones incluyeron servicios de psicología, orientación legal y trabajo social, brindados tanto por la Instancia de la Mujer como por el Centro Libre. "Este mes de julio cerramos con un total de 38 casos, tanto derivados en psicología, en atenciones legales y con trabajo social", señaló.

Indicó que los reportes más frecuentes estuvieron relacionados con violencia familiar, seguida de conflictos de pareja y agresiones por parte de exparejas. Respecto a la gravedad de los casos, aseguró que durante julio no se registró ninguno considerado de alto riesgo entre los atendidos por la dependencia.

"Afortunadamente, los casos que recibimos tanto en la Instancia de la Mujer como en el Centro Libre no fueron catalogados como graves; sin embargo, todos son importantes y requieren atención", comentó.

González explicó que la dependencia mantiene seguimiento permanente a las mujeres atendidas y señaló que durante julio no se presentaron reincidencias entre los casos registrados ese mes, aunque sí existen usuarios de meses anteriores que continúan bajo acompañamiento.

Finalmente, hizo un llamado a las mujeres que atraviesan alguna situación de violencia a acercarse a la dependencia para recibir apoyo especializado. "Invitamos a todas las mujeres que estén pasando por cualquier tipo de violencia a que se acerquen con nosotros. Contamos con herramientas para ayudarlas a denunciar, recibir atención psicológica y orientación legal", expresó.