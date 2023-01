8 de Enero; una masacre olvidada

FRONTERA COAH-. Un día como hoy hace 89 años se constituyó esta localidad a la que se nombró Ejido 8 de Enero y que tiene un fatídico origen pues hubo una batalla en la que pelearon los ejidatarios y muchos de ellos perdieron la vida, un acontecimiento que los habitantes de esta comunidad muy poco conocen pues con el pasado del tiempo ha quedado en el olvido.

Hace más de 90 años, decenas de ejidatarios pelearon por el agua para poder tener tierras pero sobre todo por regar sus cultivos.

Según la historia fue en 1934 pero es cuando se fundó el ejido, la batalla en la que hubo decenas de muertos se presentó unos años atrás y debido a esas muertes hoy en día los habitantes de esta comunidad pueden disfrutar de esas tierras y del agua.

"No sabemos mucho porque eso pasó hace mucho tiempo, se oye que hubo muchas muertes, exactamente no sabemos cuántos muertos hubo y muchos de los que sabían ya no viven por eso ha sido difícil investigar y saber con exactitud que pasó y quiénes murieron en esa pelea", señaló Arnulfo Arriola Briones; comisariado del Ejido 8 de Enero.

Fueron asesinados por pelear y defender el agua para riego, un acontecimiento que hoy en día se recuerda con una gran verbena popular, en la que hay cabalgata, comida, música, baile y alcohol.

1 / 8 Los ejidatarios pelearon por el agua y las tierras. 2 / 8 Lo que queda de la Hacienda de la gente que se apropió del agua. 3 / 8 Habitan familias en los restos de la hacienda. 4 / 8 Aunque pocos ejidatarios conocen el origen del ejido, cada 8 de enero festejan. 5 / 8 A pocos metros de la hacienda pasa el agua que está seccionada. 6 / 8 El Ejido 8 de Enero tiene un origen fatídico. 7 / 8 Las nuevas generaciones no saben lo que tuvo que pasar para que hoy gocen de tierras y del agua. 8 / 8 Arnulfo Arriola Briones; comisariado del Ejido 8 de Enero. ❮❯

De acuerdo a lo que la gente rumora, Arnulfo Arriola mencionó que en aquel tiempo había una hacienda, quienes la habitaban eran de la familia Garza y estos se apropiaron del agua, los ejidatarios en su desesperación tuvieron que intervenir, necesitaban el agua para regar sus cultivos pues de eso dependía su alimentación y su economía.

Cuando los ejidatarios se cansaron de no tener el agua porque la familia Garza se quedaba con todo, quisieron dialogar y tener oportunidades, pero el dialogo no fue posible y fue entonces que empezó la pelea en la que incluso se rumora hubo balazos, machetes y golpes.

Lo que queda de esa hacienda se encuentra a unos 500 metros del Salón Ejidal. Cada hacienda tiene sus horas para regar, es agua bronca, agua de riego.

El agua que atraviesa por el ejido recorre desde San Juan de Boquillas, una parte Lamadrid, caen en San Isidro, Nadadores, llega a Colón, La Cruz, Cionero y San Buenaventura, es lo que cubre todo el ramal desde Ciénegas, son 15 días de tandeo de agua, ahí se fueron seccionando, después de San Buena son pequeños propietarios.

ES UN DÍA PARA RECORDAR CON TRISTEZA.

Aunque pocos ejidatarios conocen el origen del ejido, cada 8 de enero festejan, es como un cumpleaños y cuando alguien cumpleaños se celebra con fiesta, así lo menciona el comisariado ejidal.

"Los mexicanos somos fiesteros por eso cada 8 de enero festejamos pero es cierto que muchos murieron por esos derechos hace más de 90 años", comentó.

Dijo que de ese acontecimiento lo único que ha quedado a los ejidatarios es saber sobre la importancia de tener una propiedad donde sembrar, donde trabajar para los hijos y los nietos.

Arnulfo Arriola dijo que su abuelo Genaro Arriola fue de los pioneros más desconoce sí anduvo en la batalla, él le heredó las tierras a Ignacio Arriola y este su hijo a Arnulfo quien las heredará a su hijo.

Ahora el Ejido 8 de Enero es conocido por sus famosas y típicas comidas en los puestos que se encuentran ubicados en la carretera federal número 30, hoy, ya está todo listo para conmemorar este acontecimiento que muchos jóvenes desconocen pero que acuden a divertirse a bailar, comer, cabalgar sin saber que detrás alguien derramó sangre por estas tierras y por el agua de la que gozan.