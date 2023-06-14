A 44º y sin luz en La Morelos

FRONTERA COAH-. Habitantes de la calle Alfredo Breceda de la colonia Morelos pasaron tres días sin energía eléctrica y soportando el intenso calor, los trabajadores de la CFE están saturados de trabajo por lo que tuvo que intervenir el departamento de Alumbrado Público.



Agustín Espinoza; director del departamento, señaló que este problema sucede en varias partes no solo de Frontera sino de la región, las inclemencias del tiempo han afectado mucho en todos los aspectos.

Laos vecinos de esa calle tenían 3 días sin luz, hicieron el reporte y acudió CFE restableció pero volvió a pasar por el intenso calor, fue el personal de Alumbrado Público y revisó la instalación, que no haya un corto, cables chamuscados, cara de la corriente que estén pegado unos con otros.

1 / 2 Agustín Espinoza; director de Alumbrado Público. 2 / 2 Fue una instrucción del alcalde. ❮❯

El director comentó que la CFE está saturada de trabajo porque la ola de calor ha afectado mucho más en esos circuitos que llevan energía y provocan el sobrecalentamiento.

Se dieron a la tarea de ir y apoyar a los vecinos de esa y otras calles porque fue una instrucción del alcalde Roberto Piña, quien se encuentra en la ciudad de México, ya que el director comentó que no se puede tener a las familias sin luz, con estos climas sobre todo si se trata de adultos mayores y niños.

Se está monitoreando la instalación de la luz, para que la gente pueda estar en sus viviendas, ya tienen energía, cuadrillas de alumbrado público siguen supervisando que no haya anomalías como esas.

“Estamos al pendiente de toda la ciudad, nos ha pegado mucho en las escuelas donde se cuentan con climas, hay salones hasta con dos o tres climas”, comentó.