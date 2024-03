A sus 13 años firma con los Acereros

San Buenaventura Coah.- En un emocionante paso hacia su sueño, el talentoso joven Víctor Javier Posada Zuñiga, de tan solo 13 años de edad, ha firmado un contrato con el prestigioso equipo de los Acereros de Monclova.

Con este acuerdo, Posada Zuñiga se convierte en otro de los jugadores más jóvenes en unirse a las filas de un equipo profesional.

En la rueda de prensa estuvo presente Sergio Attwell, Director de Desarrollo y Scouteo de Club Acereros de Monclova, el Regidor de Deportes Antonio Moreno Portillo, los papás del menor Víctor Javier Posada González y Maira Yacare Zúñiga Castellanos, así como sus abuelos.

El anuncio fue recibido con gran alegría por parte de sus padres, Mayra Zuñiga y Victor, quienes expresaron su inmenso orgullo por los logros deportivos de su hijo. En declaraciones exclusivas para este medio, la familia Zuñiga compartió su emoción y gratitud por esta oportunidad única en la vida de Victor Javier.

"Estamos realmente emocionados y orgullosos de Victor", comentó Mayra Zuñiga entre sonrisas. "Desde muy pequeño, de los 4 años, ha demostrado un amor y una dedicación extraordinarios por el béisbol, esto inculcado por su papá. Verlo alcanzar este nivel de éxito a tan corta edad es verdaderamente inspirador".

El joven jugador, conocido por su habilidad en el campo junto al equipo Yankees de San Buena y su determinación inquebrantable, ha sido elogiado por entrenadores y compañeros de equipo por igual. Su firme compromiso con el deporte y su ética de trabajo han sido reconocidos como ejemplares, incluso entre jugadores más experimentados.

"Estoy muy agradecido con mis padres, lo que me han brindado y lo que yo he aprendido de ellos, todas las ganas que le eche para estar aquí", dijo Víctor quien no pudo contener la emoción del momento.

"Es un orgullo para la organización el detectar una vez más un talento coahuilense, viene un proceso muy difícil que va a requerir mucho sacrificio de su parte ya que se enfrentará a los mejores talentos de todo el país, pero siempre tendrás el respaldo de Acereros", dijo Sergio Attwell, Director de Desarrollo y Scouteo.

El contrato de Victor Javier Posada Zuñiga con los Acereros de Monclova marca el inicio de una emocionante etapa en su carrera deportiva. Con el apoyo inquebrantable de su familia y el respaldo de su talento innato, este joven prometedor está listo para enfrentar los desafíos que le depare el mundo del béisbol profesional.