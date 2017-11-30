Abarrotan corralón autos abandonados

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Aproximadamente 40 unidades automotrices se encuentran en el corralón de Seguridad Pública, la mayoría consignadas ante el Ministerio Público, sin embargo, los afectados parecen no tener interés en solucionar su problema.

Al respecto, el director de Seguridad Pública Joel Solís Díaz dijo que existen reglamentos que se pueden aplicar para proceder en casos como estos, pues en el caso de la dependencia que él dirige, esta solo cumple en calidad de resguardo.

“Necesitamos ver hasta dónde llega el reglamento, qué facultades tiene Seguridad Pública y los beneficios que pudiera obtener el Municipio pues ya es mucho el tiempo que tienen en resguardo y nadie hace nada para retirarlos”.

Al hablar de convertirlos en chatarra dijo que el monto es mínimo y eso no es costeable, como también el hecho de que los hay que se incendian y esos son los que menos reclaman.

Dijo que el problema es que mucha gente no acepta que los corralones no son gratis que tienen que pagar y de hecho los hay que pagan por sacar su vehículo, pero en el caso de los autos con mayor antigüedad de permanencia a sus dueños no les conviene pagar tanta pensión, porque rebasan el valor de la unidad.

Hizo un llamado a los dueños de los autos que están en esta situación para que se acerquen, ya que de hacerlo les aplicaran una tarifa mínima con la intención de que recuperen su unidad.