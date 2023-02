Abate Frontera La falta de luz

FRONTERA COAH-. El Ayuntamiento de Frontera busca disminuir el rezago que se tiene de sectores sin energía eléctrica, por ello ingresaron algunas solicitudes ante la Comisión Federal de Electricidad y la mañana de ayer personal de la empresa energética realizó un recorrido por estos proyectos para realizar u estudio de factibilidad.

Lo anterior lo dio a conocer Roberto del Bosque; director de Obras Públicas, este estudio es para ver dónde pueden meter una extensión de electrificación o una obra de electrificación en sí, entre los sectores que recorrieron están Pueblo Nuevo, una parte de la colonia Diana Laura y Villas del Desierto.

Además el alcalde Roberto Piña y el departamento de Alumbrado y Electrificación revisan la factibilidad de obra en la comunidad de Acatlán, el director dijo que sí es factible pero como en todos lados tiene que haber un plano y los predios que no sean regulares tiene que hacer el trámite por parte del municipio.

"Hay que hacer un plano, que tenga las calles y todo lo que debe tener una colonia para poder tener la electrificación, en una de las colonias hay 70 habitantes sin luz, se buscará hacer la extensión de la electrificación, ya con todos los puntos deben llegar alrededor de unas 200 o 300 personas las beneficiadas", comentó el director.

Dijo que se está trabajando arduamente para llegar a todos estos sectores que no tienen el servicio por eso se van a regularizar para que la CFE pueda entrar ahí de lo contrario no se puede, afortunadamente se tiene mucha disponibilidad con la gente del CFE que resuelve en cuestión de pocos días, acuden a realizar esos recorridos para ver si es factible o no.

Luego de estos estudios se haría una programación para ver por donde se meterán estas obras sí por Copladem o Fortamun pero primero se deben realizar estos trámites, si no son predios regulares se tiene que hacer un trámite mucho más tardado, el director señaló que estas son obras que dependen de los metros de extensión.

El precio varía pero el año pasado hicieron una electrificación de la colonia Diana Laura, la cual costó 400 mil pesos, son los que se invirtieron, se van a beneficiar cerca de 16 familias, dijo que hay proyectos chicos y otros más grandes.