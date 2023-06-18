Abren inscripciones para el Rib-eye Fest

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Reconocidos equipos de parrilleros se están inscribiendo para participar en la fiesta del Monumental Rib-eye Fest Coahuila 2023 de San Buenaventura.

El alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez, dijo que hay mucho entusiasmo entre los sambonenses pues desde su llegada a la administración se pensó en este tipo de convocatorias con una fiesta grande donde se ambientan para dar paso a la tradicional feria del Santo Patrono.

1 / 3 Invitan a los samboneses a participar en este evento que buscan sea tradicional. 2 / 3 Los premios este año son muy atractivos. 3 / 3 ❮❯

Al ser un concurso para demostrar las artes culinarias de los parrilleros y preparar las mejores recetas con los productos hechos en San Buenaventura como el chorizo, queso, tortillas de harina, chicharrones e implementos para la mejor carne asada; se estará promocionando los negocios donde puedan adquirir productos.

INSCRIPCIÓN ABIERTA

El costo es de $1,000 por equipo, cada equipo participante deberá estar integrado por un máximo de 10 personas, con un nombre que lo identifique.

La entrada de los parrilleros concursantes será el día del evento 23 de Junio desde las 10:00 am para instalar sus utensilios y asadores en el espacio destinado.

La animación de la fiesta parrillera estará a cargo de la Banda Toro Viejo y habrá muchas sorpresas para los asistentes que podrán disfrutar a la vez de la degustación de platillos especiales.

Para más informes están disponibles los teléfono 8662836127 y 8661010826.