Abusa de jovencita chofer de In Driver

FRONTERA COAH-. Una joven de 17 años de edad de nombre Jaque, se armó de valor para denunciar al conductor de un In Driver a quien está acusando de abuso sexual, ya que luego de que solicitara el servicio el hombre se aprovechó de ella, le tocó las piernas y la amedrentó, la denuncia ya se encuentra ante el Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer, sin embargo el hombre está como si nada hubiera pasado.

Emireth Magallanes es la madre de esta jovencita de 17 años de edad, dijo que tras hacer pública la denuncia de lo que su hija pasó, empezaron a recibir muchas amenazas en donde le pedía que quitara las publicaciones que de lo contrario no se la iba acabar, que quitara todas las publicaciones y que no hiciera nada, que se quedara callada.

"Lo único que mi hija quiere es que se haga justicia, mi hija dice que no quiere que le pase a otras niñas, ella está débil y fuerte a la vez, está el miedo constante pero también las ganas de que nadie más pase por lo que ella pasó, yo se lo aplaudo, es muy valiente y gracias a ella esto se puede acabar porque hay más víctimas", comentó la madre de la menor.

En el exterior del Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer, Emireth señaló que ella también tiene miedo pero ni eso las va a detener, como madre jamás quieres que le pase eso a nadie, en este caso no pasó a mayores pero no se van a esperar a que pase, ese hombre tiene que recibir un castigo por lo que le hizo a su hija.

"Gente como esa que hasta se da el valor de decir que tiene influencias, no debe operar en esas unidades, por eso alzamos la voz, por eso pedimos justicia y que no quede nada mas así, que no le pase a ningún otra niña, uno se puede confiar de que esos autos son monitoreaos con GPS, que aparece el nombre del conductor y la placa del auto así como el modelo y color y ¿de qué sirvió?

Dijo que era 1:30 pm cuando su hija solicitó el servicio de un In Driver, luego de que la recogieran ella se dirigió a casa de papá, en el transcurso ese hombre la empieza a hacer tocamientos, la empieza a amenazar e incluso le pidió que se bajara y le pusiera una recarga, le ofreció dinero y le dice que no le diga a su papá, a su novio a su madre, en ese momento Jaque se llenó de miedo y no supo qué hacer.

Ella llegó con su papá pero no estaba, estaban sus abuelos, fue cuando ella empezó a narrar lo que había sucedido, le habló a su tía que era quien estaba cerca del lugar, luego de eso se interpuso la denuncia.

Era un conductor de In Driver responde al nombre de José Jesús Ibarra Muñoz, conduce un Aveo blanco, dijo que tenía varios vehículos en operación y tras hacer pública la denuncia en redes sociales, surgieron otras víctimas, son varias las jovencitas que argumentan haber pasado por lo mismo y que en su momento se quedaron calladas por miedo, al menos es lo que le han dicho a Jaque a través de in box.

Trascendió que el hombre fue detenido pero después fue puesto en libertad, es lo que personal del Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer dio a conocer a la víctima y a su madre.