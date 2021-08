Aceptan vacuna Sinovac en Frontera

Cientos de Fronterenses acudieron a la aplicación de la vacuna Sinovac, desde la madrugada del domingo una gran cantidad de ciudadanos ya hacía fila para ser de los primeros en vacunarse.

Es la primera vez que una gran cantidad de ciudadanos acuden en un solo día a aplicarse dicha vacuna, pues es el rango de edad a la que se aplicó es de 30 a 39 años de edad, por lo que es el de mayor población y desde un inicio se dijo que se aplicarían 5 mil dosis.

La gente acudió desde la madrugada y poco a poco fue avanzando, alrededor de la 1:00 de la tarde la fila era muy larga, el calor y los rayos del sol era intensos, sin embargo, la gente seguía ahí esperando que llegara su turno para ser vacunados.

Luego de pasar al área en donde les revisaban que los formatos ya estuvieran llenos los pasaban de 10 en 10 a vacunarse de pie, posteriormente los pasaban al área de recuperación para cerciorarse que la vacuna no había provocado alguna complicación.

Hoy la vacunación se realizará en Monclova en el gimnasio Milo Martínez y Salvador Kamar, se contemplan 3 mil 500 dosis de Sinovac, si es necesario llevarán más dosis. Mucha gente no quería vacunarse con la Sinovac debido a que en algunos países no les dejarán ingresar si no cuentan con la Pfizer, pero lo que realmente importa es inmunizarse contra este virus.

Además, había dosis de Pfizer para los rezagados de la segunda dosis de 40 a 49 años de edad, todavía hay dosis de Pfizer y estarán aplicándola solo a quienes les falte la segunda dosis en cualquier municipio, Castaños, Frontera, Monclova, San Buena.

Para personas de 18 años a 29, se les informará más adelante, la vacuna que se les aplicará, pero es importante que ya traigan su papelería grapada.