Acompaña Hugo a líderes sindicales

San Buenaventura, Coahuila.- El joven al alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez atendió con gusto la invitación de los líderes sindicales de la Sección 5 de maestros a la que orgullosamente pertenece.

A su llegada saludó al Dirigente Nacional Mtro. Alfonso Cepeda Salas y al líder en Coahuila Profesor Everardo Padrón García al norte de Monclova

En su mensaje el Mtro. Alfonso Cepeda Salas dedicó un amplio saludo a los líderes y dijo “agradezco la presencia de un maestro que es presidente municipal de San Buenaventura, el maestro Hugo Iván Lozano Sánchez quien ha demostrado mucho apoyo para el sector educativo” destacó.

Hizo mención que tiene un gran cariño a la región centro de Coahuila porque cuando su señor padre se desempañaba como maestro él esperaba cada verano que llegaran las vacaciones para tomar el tren hasta Frontera a visitar a sus primas y familia de la ciudad rielera.

Dijo que en su más reciente visita se sintió muy apenado cuando estuvo en el centro recreativo “Nuestros maestros merecen un mejor espacio para venir a recrearse con sus familias y así como apoyamos para la remodelación del edificio central de su sección sindical, y creo han visto un gran cambio porque se había deteriorado también en la pandemia así como se fueron cayendo nuestras escuelas por el deterioro natural del abandono.

Hemos creado un programa nacional de remodelación y rehabilitación de espacios sindicales y en este caso incluimos al centro recreativo para que se sientan orgullos de tener un espacio digno donde puedan ir con sus familias a asar carne, a ver y apoyar a sus maridos, hermanos o hijos a jugar sóftbol así como disfrutar de las albercas donde puedan refrescarse en la ola de calor tan fuerte” dijo el Secretario Nacional.

Pidió seguir en unidad para mantener mejores prestaciones con el respeto a los representantes legítimos de los trabajadores de la educación

Al evento también asistió el alcalde de Monclova Dr. Mario Alberto Dávila Delgado, Coordinadores de la región 3 y 4, así como la Base docente de la región.