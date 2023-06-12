Acompaña Hugo a niños beisbolistas

San Buenaventura, Coahuila.- El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez acompañó a un gran juego de Acereros a los pequeños beisbolistas de San Buenaventura.

Atendiendo con gusto la invitación del club Acereros, el alcalde de pelirrojo asistió con niños y niñas que practican el béisbol, como Rey de los Deportes del municipio que gobierna.

“La verdad es un honor recibir la invitación de parte del Licenciado Gerardo Benavides aquí al estadio de Los Acereros, dirigida también para los niños y niñas que practican béisbol en San Buenaventura” dijo el alcalde Hugo Lozano.

1 / 5 El alcalde de pelirrojo asistió con niños y niñas que practican el béisbol. 2 / 5 Reconocidos beisbolistas firmaron playeras y gorras a los infantes del equipo Yankees de San Buenaventura. 3 / 5 El propio Edil agradeció al Licenciado Gerardo Benavides por la invitación aquí al estadio. 4 / 5 Atendieron con gusto la invitación del club Acereros. 5 / 5 Los niños se tomaron fotos con los beisbolistas de Acereros quienes estuvieron motivándolos. ❮❯

Los beisbolistas del Club Acereros se portaron a la altura con los niños amantes de este deporte, una motivación muy grande para ellos que tienen una meta o propósito por eso desde el Ayuntamiento de San Buenaventura el propio Edil agradeció al Licenciado Gerardo Benavides por la invitación aquí al estadio de los acereros para los niños que practican este bonito deporte.

Reconocidos beisbolistas firmaron playeras y gorras a los infantes del equipo Yankees de San Buenaventura en 2 categorías quienes llegaron muy temprano para ser testigos de una práctica antes del partido que tuvieron la tarde del domingo contra los pericos de Puebla.

Los niños se tomaron fotos con los beisbolistas de Acereros quienes estuvieron motivándolos para que sigan haciendo este deporte, sigan haciendo ejercicio y que puedan seguir en esta bonita carrera del deporte.