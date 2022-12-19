Acompaña Zulma a la Premiación

SABINAS, COAHUILA.- Con más de 20 años impulsando el deporte en la región la subsecretaria para la igualdad de género Zulma Guerrero Cazares acompañó a la Liga Especial de Futbol Municipal Edmundo López Aranda en la premiación de los equipos ganadores del Torneo rápido pre navideño, entregó trofeos y estímulos en efectivo a los jugadores.

Agregó que se premiaron dos categorías se puso muy emocionante, hubo trofeos para los primeros tres lugares de ambas categorías de futbol soccer, hay muy buen nivel deportivo muy buenos jugadores, una mañana entretenida y ambiente cien por ciento familiar, además se vivió también la final del mundial.

“Tenemos más de 20 años de estar trabajando en diferentes actividades deportivas, Agradeció a Jorge Carrillo quien es muy buen gestionador que organiza muy bien la Liga y hoy no fue la excepción y muy contenta de tener la confianza y amistad con la directiva y los jugadores”.

El torneo rápido se organizó en los campos que se encuentran en la parte trasera de las instalaciones de los Bomberos. Adrenalina a flor de piel se vivió en domingo mundialista en el cual también se llevó acabo la final del torneo previo navidad.