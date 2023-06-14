Activan “Árbol de los Deseos”

Como parte de la celebración de los 80 años del IMSS, las unidades médicas y administrativas participan en la activación del “Árbol de los Deseos”, como una forma de fortalecer y fomentar los valores que tiene esta noble Institución.

El titular del IMSS en Coahuila, doctor Leopoldo Santillán Arreygue informó que esta actividad consiste en que el personal médico, administrativo y los derechohabientes expresen sus buenos deseos hacia el Seguro Social, colocando una pequeña hoja sobre la lona impresa con el diseño creado por Lucy Ovilla, artista visual, pintora y escultora, originaria de Chiapas.

El diseño representa un corazón que tiene una casa y una familia en su interior; “porque el IMSS es una casa para sanar”, indicó recientemente su creadora.

El árbol de los deseos viajó por todas las unidades médicas y administrativas del IMSS Coahuila, como una invitación a ejercer la libertad de expresión.