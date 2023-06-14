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Coahuila

Activan “Árbol de los Deseos”

El titular del IMSS en Coahuila, doctor Leopoldo Santillán Arreygue participó en la actividad.

Por Staff / La Voz - 14 junio, 2023 - 08:28 p.m.
El titular del IMSS en Coahuila, doctor Leopoldo Santillán Arreygue.
El titular del IMSS en Coahuila, doctor Leopoldo Santillán Arreygue.

Como parte de la celebración de los 80 años del IMSS, las unidades médicas y administrativas participan en la activación del “Árbol de los Deseos”, como una forma de fortalecer y fomentar los valores que tiene esta noble Institución.

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El titular del IMSS en Coahuila, doctor Leopoldo Santillán Arreygue informó que esta actividad consiste en que el personal médico, administrativo y los derechohabientes expresen sus buenos deseos hacia el Seguro Social, colocando una pequeña hoja sobre la lona impresa con el diseño creado por Lucy Ovilla, artista visual, pintora y escultora, originaria de Chiapas.

El diseño representa un corazón que tiene una casa y una familia en su interior; “porque el IMSS es una casa para sanar”, indicó recientemente su creadora.

El árbol de los deseos viajó por todas las unidades médicas y administrativas del IMSS Coahuila, como una invitación a ejercer la libertad de expresión.

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