Acudirá alcalde a Oficinas del CEAS

En los próximos días el alcalde de Castaños Juan Antonio Garza García acudirá a la capital del Estado a oficinas de CEAS con la finalidad de que acudan y exploren cuatro pozos de agua de este municipio que ya muestran bajo nivel del vital líquido lo que está generando desabasto en la comunidad.

La ciudad de Castaños cuenta con 8 pozos de agua, pozo Santa Cecilia, California, Quinta tres, Magisterio, Martínez, Moreira, Lomas y el Quinta uno, los primeros cuatro están funcionando de manera normal ofreciendo en total 106 litros por segundo, mientras que tres cuentan con bajo nivel y al último le robaron el cableado, por lo que solo la mitad de los pozos están trabajando y esto ocasiona un problema entre los pobladores.

"No nos quedaremos de brazos cruzados" informaron autoridades así mismo exhortaron a la población a tener cuidado del vital líquido y no desperdiciarla. Otro de los problemas es el rezago de pago en el recibo del agua, son miles de ciudadanos quienes no cumplen en tiempo y forma, lo que genera que no se tenga recurso para poder solucionar problemas.

"Por parte del estado se nos prometió inversión para la construcción de un nuevo pozo de agua, pero se requiere de más de 13 millones de pesos, no contamos con ese recurso, a más de un año que se nos dijo nos apoyarían no lo han hecho, por lo que acudiremos a tocar puertas de nueva cuenta"

Mientras tanto se continúa brindando el servicio de pipa a domicilio.