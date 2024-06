Acusa fraude candidata de Abasolo

FRONTERA COAH-. Leticia Galaviz quien apareció en la boleta como candidata a alcaldesa del municipio de Abasolo por el Partido Verde Ecologista de México y que solamente recibió un voto, mencionó que fue víctima de un fraude y explicó a detalle lo sucedido.

"Jesús Esquivel me hizo formar una planilla con regidores y suplentes, no sé cómo acomodó él al resto, me registró ante el IEC como alcaldesa de Abasolo, de hecho fuimos muy noche a registrarnos", comentó.

Nadie la conocía, no hizo campaña, porque el Partido Verde Ecologista de México no mandó nada, material o recurso para ir ni gasolina ni nada, solamente el licenciado Jesús Esquivel vino he hizo todo y yo al inicio ella preguntó pero nadie le dio razones.

Existen las sospecha de que a Jesús Esquivel hacer todo este tipo de movimiento le generaría un beneficio pues estaba dentro de las plurinominales como diputado y quería fuero pues mediante redes sociales lo están acusando de acciones fraudulentas.

Leticia Galaviz no pudo renunciar por que los del IEC en Abasolo le dijeron que ya estaban las boletas, nadie la dio de baja.

El asistente de Refugio Sandoval representante del Partido Verde en Torreón, se comunicó con ella vía teléfono, ella la dejó hablar mientras escuchaba con atención, le dijo que se acabara todo el utilitario que le mandamos porque le enviaremos más, ella le dijo que no había recibido absolutamente nada.

Claudia Rodríguez asistente de Refugio Sandoval, le dijo que sí no había recibido nada, que sí había firmado algo, ella le contestó que no que incluso su firma era muy difícil, cualquier persona que intente falsificar no iba a poder.

El representante se hizo ojo de hormiga no contestaba llamadas, mensajes ni nada, los del IEC de Abasolo le hablaron porque convocaban a su representante a junta , pero con el paso los días ni la asistente de Refugio Sandoval le volvió a contestar.

"Con 35 votos obtenía una regiduría y yo sé que sí iba a juntar a la gente, ni yo voté por mí porque nunca participé", señaló la candidata, ha surgido mucha burla respecto a lo sucedido, pues se ha dicho que nadie la quiere, que ni su familia votó por ella cuando la gente no sabe la realidad de las cosas.