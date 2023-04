Adaptan canciones De "Peso Pluma"

FRONTERA., COAHUILA.-Luego de que un docente del municipio de Frontera enviara un mensaje al cantante urbano "Peso pluma" para que creara canciones con letras educativas, miembros de la comunidad se vieron inspirados por la idea del profesor y crearon sus propias versiones de canciones del interprete jalisciense, las cuales han tenido una excelente respuesta en redes y plataformas sociales.

Uno de los casos más sonados en las últimas horas es el del locutor de radio Obed Armin, quien subió un video de 58 segundos de una canción con música del cantante de regional mexicano, pero con letras donde se mencionan las tablas de multiplicar y sumas, esto para que los estudiantes puedan sacar "puro diez".

En el video que cuenta ya con cientos de reproducciones se escucha al locutor decir que esa canción es para que los estudiantes saquen puro 10 y está dedicad al "Profe Pluma".

"Me levanto en la mañana y me pongo a estudiar, es veneno todo lo que yo te voy a enseñar, estoy seguro que con esto tu vas a sumar, no va a haber ya tanto pe#%$ tu vas a multiplicar, 3x8 son 24, 7-5 ya son 2,9x3 son 27, 8-5 ya son 3, algo bello compa puro profe pluma, para que no repruebe morrillo, ahí le encargo".

La pegajosa letra ya está siendo reproducida por cientos de internautas quienes agradecieron al maestro Raymundo Palomo del Municipio de Frontera quien se atrevió a alzar la voz para que los cantantes tomen más en cuenta las letras educativas que los corridos bélicos, pues muchos de ellos cuentan en sus letras hechos violentos que no son de beneficio para niños y jóvenes.

Cabe mencionar que en diversas plataformas se están creando canciones y escritos con letras educativas en alusión a lo solicitado por el profesor del municipio de Frontera, quien en broma o no, ha creado conciencia entre la comunidad, pero sobre todo entre los padres de familia quienes aplauden su entusiasmo al buscar alternativas educativas para el mejor aprendizaje de sus hijos.