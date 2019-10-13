Adecuaría Castaños su “Centro Histórico”

Castaños, Coahuila.- Buscará Castaños el nombramiento de “Centro Histórico” para la zona centro y de esta manera recibir recursos para mejorar la infraestructura de la ciudad.

“Los avances que se tienen son interesantes e importantes, esperamos con ansias el próximo informe que nos tiene el urbanista para las observaciones que tenemos que implementar para lograr el nombramiento de centro histórico y con ese documento ir a las dependencias autorizadas para bajar los recursos” explicó el edil.

“Se va a gestionar y se van a tocar puertas” dijo el alcalde Enrique Soto Ojeda.

Mencionó además que cuando esto ocurra el Municipio ya no invertiría en esos rubros y podría enfocare se en solucionar otras problemáticas, “por eso le apostamos a tener ese documento, ya que con él, se beneficiarían las 40 cuadras que es lo que correspondería como centro histórico” aclaró.

También dijo que por ahora se está trabajando en la logística de todo lo que se tiene que hacer, ya sea vialidad, logística, electrificación, agua, y así seguir los lineamientos.

Informó que es muy probable que se tengan que cambiar las fachadas del centro, por tal motivo pidió a la ciudadanía que respete las áreas municipales, como son: banquetas, camellones, e incluso la calle, es decir, no apropiarse de estos espacios.