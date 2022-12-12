Adeuda INSABI medicamento

SALTILLO, COAH.- Un rezago de hasta un 40 por ciento es el que tiene el Gobierno Federal con Coahuila, pues el INSABI no ha enviado lotes de medicamentos al Estado; así lo dio a conocer el Secretario de Salud, Roberto Bernal.

El funcionario estatal detalló que el Instituto de Salud para el Bienestar tiene retraso de envió desde hace seis meses atrás; además, falta medicamento que la Federación debió enviar ya para el siguiente año 2023.

“Estamos re abasteciendo los fármacos faltantes, pero también el retraso ha hecho que el los lotes de medicamento que llegan estén por caducar, por eso los usamos lo más pronto posible para no desecharlos”, expresó el Secretario de Salud en Coahuila.

Dichos retrasos se han vuelto comunes por parte del INSABI, agregó Roberto Bernal: “Generalmente nos falta hasta el 40 por ciento de medicamento que el INSABI debe surtir para los Hospitales Generales, son parte de los adeudos que tienen en el Sector Salud, y tenemos que atender las indicaciones que nos dan para que no caduquen cuando finalmente llegan”, finalizó.