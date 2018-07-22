Adeudan el agua 50% de usuarios

CASTAÑOS, COAH.- Al menos la mitad de los usuarios del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos en este municipio tiene morosidad de pago.

Hay usuarios que tienen adeudos desde hace diez años, con cuentas que suman a lo máximo entre 35 a 40 mil pesos, indicó el gerente del Sistema, José Francisco González.

Lo anterior, aseguró no representa propiamente una crisis para la cuestión financiera del sistema, pero sí una disminución importante en el flujo económico con el que se cuenta para atender las fallas que se presentan en el servicio.

El entrevistado, comentó que si hubiera una recuperación de la cartera vencida, sería muy beneficioso para inyectar más recursos a las necesidades que se tienen a fin de brindar un abasto más efectivo.

Esto, porque asegura que lo primordial es brindar un servicio a la comunidad, hasta la fecha, SIMAS Castaños tiene alrededor de ocho mil usuarios, y se considera que la mitad de ellos presentan atrasos en sus pagos.

8 mil Usuarios tiene Simas Castaños, de los cuales la mitad están atrasados en los pagos.