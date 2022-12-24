Advierten uso de pirotecnia

SALTILLO, COAH.- A fin de disminuir los riesgos de accidentes e incendios relacionados con el uso y manejo de juegos pirotécnicos, la Subsecretaría de Protección Civil en el Estado emite algunas recomendaciones para su manejo seguro.

Francisco Martínez Ávalos, Subsecretario de Protección Civil de Coahuila, señaló que durante la temporada decembrina se incrementan los riesgos de incendio y accidentes relacionados con el uso y manejo de los juegos pirotécnicos.

Exhortó a la población a realizar un manejo seguro, porque su mal uso puede ocasionar quemaduras, pérdida de extremidades y lesiones auditivas.

“Se hace un llamado especial a los padres de familia para evitar que los menores compren o manipulen juegos pirotécnicos sin la supervisión de los adultos”, señaló.

Los menores de entre 5 y 14 años de edad, son quienes corren mayor riesgo, por lo que se recomienda a los padres de familia no permitir que utilicen ese material.

Puntualizó que es importante que las personas que compren juegos pirotécnicos lo hagan en establecimientos que cuenten con los permisos emitidos por la Secretaría de la Defensa Nacional y revisados tanto por la Subsecretaría de Protección Civil como por la Unidad Municipal.

Reiteró el llamado a ser responsable al momento de utilizar los juegos pirotécnicos, para no exponer la integridad física de las personas, así como para no causar ningún incidente a bienes inmuebles.