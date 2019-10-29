Afectarán al campo recortes de AMLO

FRONTERA., COAH.- Aunque la inversión de este año para el programa de Concurrencia Municipalizada fue de 800 mil pesos, otorgando el 50 por ciento los tres órdenes de Gobierno, para el año siguiente los campesinos se preparan para ellos también invertir porque el Gobierno Federal reducirá más inversión al campo en el ejercicio fiscal del 2020.

Aunque no se aterricen una gran cantidad de recursos federales, los productores están trabajado con el Estado y Municipio para darle vida y utilidad al campo.

El Coordinador Regional de Fomento Agropecuario Juan Antonio Velasco Lozano, dijo que gracias a la intervención de la Federación, Estado y Municipio, quienes en conjunto otorgaron el 50 por ciento de los recursos, se logró beneficiar a la totalidad de los productores, pequeños propietarios y agricultores que ingresaron sus proyectos a este programa.

Explicó que aunque los recursos para el campo se redujeron este año e incluso se espera otra reducción en el presupuesto del ejercicio fiscal 2020, los productores han decidido apoyar con recursos propios para de esa manera acceder a programas y beneficios que los apoyen a las labores del campo, adquisición de maquinaria, construcción de bodegas, techos y cercos para animales entre otros beneficios.

Así mismo aseguro que se tienen contemplado un adicional de proyectos que están por autorizarse, esto sin afectar los recursos municipales, ya que serán los campesinos y el Estado los que invertirán para estos beneficios.

“Los productores están poniendo de su parte apoyando a las autoridades municipales y estatales para adquirir no solo semilla, sino también maquinaria, animales y ser parte de proyectos en beneficio del campo, toda vez que la siembra y la producción ganadera son una parte esencial de la economía de la Región”.

Dijo que los implementos agrícolas con los que se beneficiarán los que ingresaron su proyectos al programa Concurrencia Municipalizado se encuentran la adquisición de arados, tractores, maquinaria y rastrillos, además de que se construirán corrales, cercos y bodegas para que los campesinos puedan proteger sus cosechas de la temporada invernal y de esa manera tener con que alimentar a sus animales en ese periodo.