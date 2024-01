Afirma constructor que tiene solución

FRONTERA COAH.- Andrés Oyervides es el dueño de la Constructora GUAO SA de CV, compañía que aparentemente construyó en un subsuelo no apto por lo que las casas se están cuarteando, señaló que todo tiene solución y están en la mejor disposición de atender la inconformidad, dijo que hay clientes insatisfechos y otros que no.

Ayer mientras el perito hacia la inspección llegó gente de la constructora entre estas las vendedoras de las viviendas y después llegó el empresario Andrés Oyervides (hijo), quien mencionó que aparte del estudio que ya empezó, se buscará una segunda opinión.

"Realmente no veo detalle, todo va a estar bien, realmente no hay riesgo estructural como lo que dice Protección Civil, todo tiene solución y estamos en la mejor disposición, de todo hay en el mundo, hay gente conforme y los que no, son cerca de 12 o 13 viviendas de más de 60 casas pero todo se repara aquí la cosa es avanzar y darle una mejora al cliente", comentó.

Señaló que lo que más preocupaba a Protección Civil es por sí ocurría algún riesgo pero mencionó que se va a demostrar que no se corren riesgos, además mencionó que hay permisos, argumentan que son de administraciones pasadas y este tiene vigencia en septiembre.

"Pero yo saqué el permiso, yo invierto en Frontera porque siento que es una ciudad con futuro, la licencia se les dio por 170 viviendas y tiene una vigencia en septiembre del 2024 pero aun así están en la mejor manera de llegar a un acuerdo", comentó.

Respecto al sentir de los vecinos afectados, dijo que no se está lucrando con nadie, a los clientes se les da una póliza que tiene vigencia de 10 años, al entregar la vivienda, la revisa, sí hay detalles no firma y en caso de que firme se pone en observación, los clientes en su momento dijeron que estaba bien pero aun y con eso, señaló que sí hay desperfectos se arregla.

El empresario mencionó que este es un negocio que de ahí come, por lo que se comprometió a revisar todo, en eso fue interrumpido por un ciudadano de nombre Jonathan quien le señaló que desde un inicio comentó la situación que se presentaba y la vendedora le dijo que porque había instalado un minisplit se le había cuarteado el techo.

Además le comentó que en una de las habitaciones de las niñas, el foco prendía y apagaba y que constantemente se generaba cortocircuitos por lo que pedía una solución a su problema pues además habían notado que las viviendas se las dieron en diferentes precios, en el caso de él le quitaron el tinaco, la tarja y otras cosas que la vivienda incluía.

El empresario insistió en que se revisará cada uno de los casos e hizo el compromiso de buscar una solución para estas inconformidades que presenta sus clientes.