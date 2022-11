Agarran la DL de ´pista de carreras´

Habitantes de la colonia Diana Laura acudieron al Módulo de Peticiones DIF y solicitaron la atención por parte del departamento que corresponda, quieren una solución a la problemática de falta de señalización para impedir que conductores manejen a alta velocidad por la principal calle del sector.

Lo anterior lo dio a conocer Norma Leija, encargada de dicho módulo en la implementación del programa "Tu colonia Diferente", señaló que los ciudadanos se acercaron con ella y pidieron a la autoridad pavimentación en las principales calles pero más en la calle principal que es la más transitada.

Mencionaron que de no ser posible la pavimentación a un corto plazo, es necesario que se trabaje en la compactación de la calle principal ya que está cerca de una primaria y los vehículos transitan como si anduvieran en una pista de carreteras.

Solicitaron un bordo y analizar los límites de velocidad permitido dentro de la colonia, los habitantes mencionan que los vecinos no respetan el límite de velocidad por lo que niños están en riesgo y no solo ellos, sino todos los habitantes del sector, esto porque no se respetan los límites de velocidad.

Se llevarán esta encomienda, como compañeros dentro del DIF Municipal, hay que canalizar al departamento que corresponda de forma inmediata para que verifiquen y den atención a la solicitud que hicieron los ciudadanos.