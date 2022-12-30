Agrade Hugo a colaboradores

San Buenaventura, Coahuila.- El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez, al concluir la jornada administrativa se reunió con operadores y directores del ayuntamiento de San Buenaventura.



En un mensaje principalmente de agradecimiento por asistir siempre con la camiseta bien puesta; el Edil reconoció el buen resultado que obtuvo la Administración que encabeza, por la base trabajadora que estuvieron dispuestos siempre a cumplir con cada Eje rector.

Destacó la empatía de todos los departamentos que se sumaron a diferentes programas para atender a la ciudadanía y abarcar todos los sectores.

Aseguró que el afecto por la ciudad que gobierna, rescate de tradiciones y cultura, siempre serán la mejor manera de generar acciones en beneficio de la población, por lo que continuarán en esa dinámica para seguir avanzando en materia de desarrollo.

Finalmente exhortó a los directores de disfrutar este fin de año con responsabilidad, confiando que este 2023, se trabaje con ánimo y entusiasmo por el bien de San Buenaventura, ciudad en crecimiento.

