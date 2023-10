Agradece a San Judas con "La danza de la pluma"

FRONTERA COAH.- Desde hace 6 años que se creó "La danza de pluma San Judas Tadeo", Adrián Moncada señaló que esta es la forma en que él le agradece al Santo por el milagro que le cumplió, es un trabajo que dura meses y todos los que la integran son sus vecinos a quienes les fomenta el amor y el respeto al santo.

Señaló que él perteneció a una danza por 7 años que se llamaba igual, hasta que se salió y creo su propia danza, no ha sido nada fácil pero afortunadamente todas las barreras se han superado.

Desde los 13 años tiene fe en San Judas Tadeo porque le hizo un milagro, narró que uno de sus hermanos tuvo un accidente en la carretera de Pozuelos Fresnillo, estuvo mucho tiempo en terapia intensiva y los diagnósticos médicos no eran nada favorables.

"Me puse a pedirle a San Judas Tadeo para que intercediera y que mi hermano resistiera a todas las operaciones, tenía el cráneo dañado y me concedió, aún tengo a mi hermano vivo, me hice muy creyente de él porque siento yo que me concedió el milagro", comentó.

La danza tiene ya muchos años, quien la hace debe tener mucha fe y hacerlo con devoción, fe y ganas no es un negocio, aunque él si tiene un corbo porque tiene que pagar gasolina para trasladar a los danzantes y pagarle a quien toca el tambor.

Son adolescente, niños y niñas que viven en la colonia Occidental, donde vive Adrián, desde el mes de agosto empiezan a danzar, se hacen sus trajes, se ponen a bordar, es un trabajo de muchos meses que al final rinde un gran homenaje y agradecimiento a San Judas Tadeo.