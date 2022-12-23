Agradece Beto a los turistas

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- “La época de unidad, amor, amistad, reflexión y de mucho trabajo para ayudar a quien más lo necesita nos ha alcanzado en este primer año de gobierno, mis mejores deseos para las familias de Cuatro Ciénegas” expresó Beto Villarreal.

Reconoció que la gente del Pueblo Mágico es de gran arraigo y crecen con la cultura de ver estor tiempos para dar amor e igualdad inspirados en los sentimientos religiosos que cada uno profesa, por ello desde el Ayuntamiento de Cuatro Ciénegas se sigue trabajando en las distintas obras públicas o sociales que son de beneficio para todos los cieneguenses incluyendo a turistas y visitantes que gustan de pasear por el hospitalario pueblo mágico.

“Con la voluntad de nuestro equipo de colaboradores hemos acondicionado el Centro Histórico con arreglos artesanales como muestra del afecto a quienes eligen Cuatro Ciénegas para pasar la Navidad, donde se resalta la unión, trabajo en equipo y la reflexión para continuar la transformación del municipio.

El edil continúa con incesante trabajo a favor de las familias por ello extendió este mensaje navideño con la finalidad de fomentar la convivencia responsable debido al frente frío que se ha estacionado este fin de semana, sin embargo dijo que previo a esta fecha se visitaron a los niños con el objetivo de llevar bolos y regalos para las posadas que se llevaron a cabo en colonias y comunidades rurales para fomentar la participación de la gente, garantizando un ambiente festivo, en el que chicos y grandes disfrutaron de una verbena llena de buenos deseos.