Agradece Beto a World Vision

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- Logrando excelentes resultados para la gente que habita en los municipios de la región Desierto y Sabinas, este fin de semana los alcaldes se reunieron con los titulares del Banco Internacional de Alimentos José Martín Fazz Ríos y Manuel Ramón Lozoya con el objetivo de gestionar beneficios para las familias de estas localidades.

El Ingeniero Manuel Humberto Villarreal Cortez Presidente municipal de Cuatro ciénegas dio la bienvenida a sus homólogos de Ocampo Laura Mara Silva, Hugo Lozano de San Buenaventura, Alejandra Huerta de Nadadores Magda Ortiz de Lamadrid, Andrea Ovalle de Sacramento, Elias Portillo de Sierra Mojada y Diana Haro de Sabinas.

1 / 2 Beto Villarreal sostuvo que las gestiones hechas a los representantes de World Visión ha sido muy positiva. 2 / 2 Pusieron sobre la mesa importantes proyectos para llegar a las personas indicadas. ❮❯

Beto Villarreal sostuvo que las gestiones hechas a los representantes de World Visión ha sido muy positiva y está seguro que seguirá dando frutos en beneficio de las familias del sector rural y estudiantes de todos los municipios de esta región y Sabinas.

El Lic. Manuel Lozoya, Presidente del consejo del Banco Internacional de Alimentos y el Director Lic. José Martín Faz Ríos mencionaron que a través de la Asociación que representan buscan crear lazos en favor de los grupos más vulnerables y apoyar a los estudiantes y jóvenes que más se esfuerzan por salir adelante.

Pusieron sobre la mesa importantes proyectos para llegar a las personas indicadas y seguir ayudando a quien más lo necesita.