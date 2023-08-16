Agradece Beto apoyo de MARS

Cuatro Ciénegas, Coahuila.-El alcalde de Cuatro Ciénegas Manuel Humberto Villarreal Cortez destacó el apoyo invaluable que el Gobernador de Coahuila Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís brindó para la localización positiva de los jóvenes migrantes en el desierto.

La gestión que hizo el alcalde Beto Villarreal para trasladarse vía aérea tuvo pronta respuesta del mandatario estatal y junto a la alcaldesa de Ocampo Laura Mara Silva se unieron a la búsqueda de los jóvenes desaparecidos.

Dijo a la sociedad que con el apoyo del gobernador de Coahuila Miguel Riquelme quien les facilitó un helicóptero, emprendieron la búsqueda acompañados por dos de las personas que iban en el grupo de migrantes que buscaban el sueño amerizando y que al conocer el trayecto Luis Hernández y Dante García colaboraron en esta tarea.

A temprana hora los Ediles se unieron a la búsqueda de dos hermanos de Ocampo más dos personas de Cuatro Ciénegas Irving Jinez Villarreal y Diego Ibarra Rosales, brindando solidaridad con sus familias.

Resaltó la labor de corporaciones que se unieron a la búsqueda y rescate vía terrestre entre ellos Gobierno Estatal, Protección Civil de Cuatro Ciénegas y Ocampo, mando único de Cuatro Ciénegas, PEC y Fiscalía General del Estado.